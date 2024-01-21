Салернитана и Дженоа встречались в рамках 21 тура Серии А. Отчет о матче с участием Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Руслан Малиновский вышел в основе и стал свидетелем ужасного старта Дженоа. "Грифоны" уже на 2-й минуте умудрились пропустить от худшей команды Серии А. Брадарич с левого фланга выполнил прострел в район отметки пенальти, где Мартегани остался совсем без присмотра.

Малиновский неплохо приложился с дальней дистанции и заставил вступать в игру 38-летнего Очоа. Вскоре мегаопытному мексиканцу таки пришлось капитулировать. Бадель и Ретеги вдвоем разорвали оборону Салернитаны, и форвард сборной Италии мощно пробил в ближний угол – 1:1. Трибуны каким-то мусором попали в голову автора гола, однако тот обошелся без театральных мучений и продолжил встречу.

Эмполи без Коваленко одолел Монцу благодаря хет-трику Журковски – тосканцы прервали 8-матчевую безвыигрышную серию

Ураганный старт не получил продолжения. Команды забыли дорогу к воротам и сошлись на ничьей к отдыху. Малиновский раздал несколько неплохих разрезных передач в атаку, но партнеры не могли придумать качественное развитие.

Вторая половина стала продолжением скуки, пока Ловато не придумал пенальти на свои ворота. Центрбек Салернитаны рукой прервал "свечу" в штрафной. Гудмундссон ударом по центру реализовал 11-метровый. Девятый гол исландца, который идет среди лучших бомбардиров Серии А.

Очень быстро хозяева могли заработать свой пенальти, однако Бани успел сфолить до линии штрафной. Кандрева мощным ударом чуть не сломал перекладину. Дженоа довела дело до тяжелой победы, поднялась на 11-ю строчку и оторвалась от зоны вылета на 8 очков. Салернитана остается на дне таблицы, имея 6 пунктов дефицита для спасения.

Малиновский провел бледную игру и получил от Sofa Score оценку 6,3 – худшую на две команды. Дженоа очень не хватало диспетчерских способностей украинца, но линия атаки самостоятельно принесла нужный результат.

Ливерпуль разгромил Борнмут с Забарным благодаря дублям Жоти и Нуньес и закрепился на вершине АПЛ