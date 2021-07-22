Украина

Мирча Луческу окончательно сформировал свой "черный список". Еще 4 игрока уехали со сборов Динамо, а всего таких футболистов сразу шестеро.

Шахтер огласил заявку на УПЛ. Нет в списке Жуниора Мораеса и двух "списанных" украинцев. Зато в лагере команды праздник – Валерий Бондарь и Дарья Савина поженились, а в сеть попали первые кадры со свадьбы.

Ворскла отправилась на свой первый матч в Лиге конференций. В списке Юрия Максимова 21 игрок.

Шахтер готовит прорыв в женском футболе: тренер – экс-хавбек Зари, безудержная бомбардирка и разгром 16:0.

Трансферы

Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ. Француз доработает свой контракт, который рассчитан еще на год, после чего сменит клуб на правах свободного агента.

Состоялось несколько трансферов в пределах Украины. Динамо отдало Черноморцу сразу 12 игроков, Кривбасс арендовал форварда СК Днепр-1, Рух подписал Павла Ореховского, а Мариуполь привычно пополнил десант из Шахтера.

Близко к новому трансферу и киевское Динамо. Потенциальный новичок уже прошел медосмотр, а клубы согласовали сумму компенсации.

Мир

Состоялись поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов. ПСВ эффектно разбил Галатасарай, Легия дожала Флору, поражение экс-динамовца – все результаты.

Реал Мадрид представил Дэвида Алабу, который выбрал культовый номер в новом клубе. Джанлуиджи Буффон провел первый поединок после возвращения в Парму.

Скандал в Южной Америке. Президент Атлетико Минейро атаковал раздевалку Бока Хуниорс после победы в Копа Либертадорес – эпичные кадры.