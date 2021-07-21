Динамо вскоре получит еще одного нападающего, ведь Эрик Рамирес уже на пороге трансфера в киевский клуб.

"Бело-синие" окончательно согласовали со словацким клубом переход 22-летнего венесуэльца, утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Эрик Рамирес прошел успешный медосмотр перед переходом в Динамо

Трансфер обойдется Динамо в 1,75 млн евро, а Дунайска Стреда получит еще 20% от последующей продажи. Детали личного контракта Рамиреса должны быть согласованы уже сегодня вечером. Ожидается, что завтра, 22 июля, Эрик должен отправиться в Австрию, где присоединится к киевлянам на сборах.

Напомним, в прошлом сезоне Эрик Рамирес провел 35 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 8-ю ассистами. Кроме чемпионата Словакии, играл еще в Чехии и Венесуэле.

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо