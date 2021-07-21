Кроме Владиславав Супряги и Бенито, в Киев уже вернулись четверо молодых игроков, информирует Meta-ratings.

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Это защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко и хавбек Андрей Коробенко, который находился на просмотре. Все они не будут принимать участие в третьем этапе сборов, который начинается уже сегодня. Супряге помешала травма, поэтому форвард продолжит свое восстановление в Украине.

Напомним, Динамо начнет официальный сезон 1 августа матчем 2 тура УПЛ против Вереса. До этого киевляне проведут еще два спарринга – с Унионом (23 июля) и Вильярреалом (26 июля).

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