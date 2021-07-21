Ворскла отправилась в финский город Куопио, где начнет свой еврокубковый путь в сезоне 2021/22.

Главный тренер Юрий Максимов сформировал состав из 21 футболиста, информирует официальный сайт клуба. Среди них и звездный новичок – форвард Адеринсола Эсеола.

Ворскла начала продажу билетов на первый домашний матч в Лиге конференций – известны цены

Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко

Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу

Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль

Нападающие: Степанюк, Эсеола.

Напомним, Ворскла станет первым представителем Украины в истории Лиги конференций. Гостевой поединок с КуПСом состоится уже завтра, 22 июля, а ответный матч в Полтаве 29-го.

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