Кривбасс на своем официальном сайте объявил о годичной аренде нападающего СК Днепр-1.

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В мае Хобленко присоединился к Стабеку, однако провел за норвежский клуб только 4 матча. СК Днепр-1 на 27-летнего форварда также не рассчитывал, поэтому отпустил его в новую аренду. На этот раз в соглашении предусмотрен пункт полноценного выкупа.

Добавим, что Кривбасс является новичком и одновременно одним из фаворитов Первой лиги 2021/22.

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