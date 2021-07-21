Товарищеский матч

Парма – Бохум – 0:1

Гол: Чибса, 76

Буффон: Доннарумма точно может стать обладателем "Золотого мяча"

Парма минимально уступила немецкому клубу, решающий гол был забит в концовке встречи.

Все внимание было приковано только к одному игроку – Джанлуиджи Буффону, который в 43-летнем возрасте снова одел форму "крестоносцев". Легенда итальянского футбола вышел на поле в стартовом составе и не позволил сопернику поразить свои ворота. После перерыва Джанлуиджи заменили.

Напомним, по итогам прошлого сезона Серии А, Парма вылетела во второй по силе итальянский дивизион.

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