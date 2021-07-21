Буффон провел первый поединок после возвращения в Парму – легенда не пропустил, но его команда проиграла
43-летний Джанлуиджи Буффон готовится к старту Серии В.
Товарищеский матч
Парма – Бохум – 0:1
Гол: Чибса, 76
Буффон: Доннарумма точно может стать обладателем "Золотого мяча"
Парма минимально уступила немецкому клубу, решающий гол был забит в концовке встречи.
Все внимание было приковано только к одному игроку – Джанлуиджи Буффону, который в 43-летнем возрасте снова одел форму "крестоносцев". Легенда итальянского футбола вышел на поле в стартовом составе и не позволил сопернику поразить свои ворота. После перерыва Джанлуиджи заменили.
Напомним, по итогам прошлого сезона Серии А, Парма вылетела во второй по силе итальянский дивизион.
Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста