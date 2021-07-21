Рух, как и большинство клубов УПЛ, проводит активную трансферную политику в летнее межсезонье.

Павел Ореховский стал игроком Руха, где будет выступать под 11-м номером, сообщает официальный сайт львовян.

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25-летний атакующий полузащитник подписал с "желто-черными" контракт на 2 года. Возможность дебютировать за новый коллектив Павел получит 25 июля – Рух будет противостоять новичку УПЛ Металлисту 1925.

К слову, Ореховский является воспитанником Динамо, но за основу сыграл лишь 7 поединков. Также хавбек имеет в своем активе выступления за Арсенал-Киев, Черноморец и Колос. За ковалевцев в прошлом сезоне Павел сыграл 25 матчей во всех турнирах (7 голов и 2 ассиста).

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