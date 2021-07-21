Шахтер огласил заявку на УПЛ – без Мораеса и двух "списанных" украинцев
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби выбрал футболистов для выступлений на внутренней арене.
"Горняки" на своем официальном сайте опубликовали полную заявку из 30 игроков. Среди отсутствующих – травмированный Жуниор Мораес, Максим Малышев и Сергей Болбат. Последние двое не входят в планы Роберто Де Дзерби.
"Шахтер готов не на 100 процентов": Де Дзерби – о разгроме Оболони, основе на сезон и старте в Лиге чемпионов
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
Напомним, Шахтер начнет сезон 24 июля домашним поединком против Ингульца в рамках УПЛ.
Шахтер – Оболонь: сокрушительная победа с феерией Соломона – Де Дзерби нашел лидера, гибридная система под лимит