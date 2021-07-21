Динамо предоставило мощный десант поддержки Черноморцу, который вернулся в УПЛ.

Сразу 12 игроков проведут сезон 2021/22 в аренде за одесситов, информирует официальный сайт "бело-синих".

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"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук (чемпион мира U-20), защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили (также чемпион мира), Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Большинство из них хорошо знакомы экс-тренеру Динамо U-21 Юрий Морозу, который летом возглавил Черноморец.

Напомним, новичок УПЛ начнет сезон 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской Десной.

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