В Шахтере отныне официально на одного холостяка стало меньше.

Сегодня, 21 июля, журналистка Дарья Савина и защитник "горняков" Валерий Бондарь сыграли свадьбу.

Бондарь и Савина провели предсвадебную фотосессию на Олимпийском – яркие кадры

Первыми фото и видео с празднования поделилась новоиспеченная жена в своем Instagram. Сама же она на время свадьбы надела корону, что придало роскошности этому важному дню.

К слову, Валерий продолжает восстановление от операции, которую ему провели в мае. Футболист сможет вернуться на поле осенью согласно прогнозам врачей.

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