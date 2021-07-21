Мбаппе сообщил ПСЖ, что покинет Париж
07:30 - Читати українською
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не видит своего будущего с ПСЖ.
Руководство ПСЖ получило от Килиана Мбаппе окончательный отказ относительно продления контракта, сообщает OneFootball со ссылкой на Diaro AS.
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Звездный француз готов доработать действующее соглашение (рассчитано до лета 2022-го) и покинуть клуб на правах свободного агента. Также Килиан не теряет надежды, что Реал в последний момент убедит парижан продать его в Мадрид.
В ближайшее время Мбаппе вернется в лагерь ПСЖ из отпуска и начнет предсезонную подготовку.
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