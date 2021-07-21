Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не видит своего будущего с ПСЖ.

Руководство ПСЖ получило от Килиана Мбаппе окончательный отказ относительно продления контракта, сообщает OneFootball со ссылкой на Diaro AS.

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Звездный француз готов доработать действующее соглашение (рассчитано до лета 2022-го) и покинуть клуб на правах свободного агента. Также Килиан не теряет надежды, что Реал в последний момент убедит парижан продать его в Мадрид.

В ближайшее время Мбаппе вернется в лагерь ПСЖ из отпуска и начнет предсезонную подготовку.

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