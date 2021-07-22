Головні новини футболу 21 липня: Динамо підписує форварда і продовжує чистку, ПСВ зганьбив Галатасарай в ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 липня.
Україна
Мірча Луческу остаточно сформував свій "чорний список". Ще 4 гравці поїхали зі зборів Динамо, а всього таких футболістів одразу шестеро.
Шахтар оголосив заявку на УПЛ. Немає у списку Жуніора Мораєса і двох "списаних" українців. Натомість у таборі команди свято – Валерій Бондар та Дарина Савіна одружилися, а в мережу потрапили перші кадри з весілля.
Ворскла вирушила на свій перший матч у Лізі конференцій. У списку Юрія Максимова 21 гравець.
Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0.
Трансфери
Кіліан Мбаппе хоче покинути ПСЖ. Француз допрацює свій контракт, який розрахований ще на рік, після чого змінить клуб на правах вільного агента.
ВІдбулося кілька трансферів у межах України. Динамо віддало Чорноморцю одразу 12 гравців, Кривбас орендував форварда СК Дніпро-1, Рух підписав Павла Оріховського, а Маріуполь звично поповнив десант із Шахтаря.
Близьке до нового трансферу і київське Динамо. Потенційний новачок вже пройшов медогляд, а клуби узгодили суму компенсації.
Світ
Відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. ПСВ ефектно розтрощив Галатасарай, Легія дотиснула Флору, поразка екс-динамівця – всі результати.
Реал Мадрид представив Девіда Алабу, який обрав культовий номер у новому клубі. Джанлуїджі Буффон провів перший поєдинок після повернення в Парму.
Скандал у Південній Америці. Президент Атлетіко Мінейро атакував роздягальню Бока Хуніорс після перемоги в Копа Лібертадорес – епічні кадри.