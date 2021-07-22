Україна

Мірча Луческу остаточно сформував свій "чорний список". Ще 4 гравці поїхали зі зборів Динамо, а всього таких футболістів одразу шестеро.

Шахтар оголосив заявку на УПЛ. Немає у списку Жуніора Мораєса і двох "списаних" українців. Натомість у таборі команди свято – Валерій Бондар та Дарина Савіна одружилися, а в мережу потрапили перші кадри з весілля.

Ворскла вирушила на свій перший матч у Лізі конференцій. У списку Юрія Максимова 21 гравець.

Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0.

Трансфери

Кіліан Мбаппе хоче покинути ПСЖ. Француз допрацює свій контракт, який розрахований ще на рік, після чого змінить клуб на правах вільного агента.

ВІдбулося кілька трансферів у межах України. Динамо віддало Чорноморцю одразу 12 гравців, Кривбас орендував форварда СК Дніпро-1, Рух підписав Павла Оріховського, а Маріуполь звично поповнив десант із Шахтаря.

Близьке до нового трансферу і київське Динамо. Потенційний новачок вже пройшов медогляд, а клуби узгодили суму компенсації.

Світ

Відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. ПСВ ефектно розтрощив Галатасарай, Легія дотиснула Флору, поразка екс-динамівця – всі результати.

Реал Мадрид представив Девіда Алабу, який обрав культовий номер у новому клубі. Джанлуїджі Буффон провів перший поєдинок після повернення в Парму.

Скандал у Південній Америці. Президент Атлетіко Мінейро атакував роздягальню Бока Хуніорс після перемоги в Копа Лібертадорес – епічні кадри.