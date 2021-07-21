Страх и отвращение в Белу-Оризонти: президент Минейро атаковал раздевалку Бока Хуниорс после победы в Копа Либертадорес
Ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским Атлетико Минейро и аргентинским Бока Хуниорс завершился грандиозным скандалом и массовой дракой с участием местной полиции.
Поединок стал скандальным на 63-й минуте стараниями уругвайского арбитра Эстебана Остоича.
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Бока открыла счет усилиями Марсело Вейгандта, рефери засчитал гол, но в скором времени его отменил по подсказке VAR. Такая же история случилась и в первом матче противостояния. В конце концов, определять победителя дуэли пришлось в серии пенальти, в которой победил Атлетико Минейро (3:1).
Однако, финальный свисток не погасил эмоции. Игроки и персонал аргентинского гранда начали выяснять мотивы арбитра и поконфликтовали со службой безопасности стадиона. Вмешательство представителей Минейро спровоцировало массовую драку в раздевалке, в ходе которой президент "петушков" Сержио Коэльо бросил несколько бутылок в игроков Бока под прикрытием полиции.
В свою очередь правоохранители вместо наведения порядка применили слезоточивый газ и арестовали ряд аргентинцев. Делегация Бока Хуниорс отказалась покидать стадион без своих товарищей, поэтому давать показания в отделении поехала вся команда.