Защитник Даниил Удод и полузащитник Артур Микитишин ближайший сезон проведут в Мариуполе, информирует официальный сайт клуба.

Шахтер не вернет Мариуполю двух прошлогодних лидеров – Маркевич пожаловался на серьезные потери азовцев

Игроков, которые являются воспитанниками Шахтера, азовцы арендовали традиционно именно у донецкого клуба. 17-летний Удод в прошлом сезоне провел за "горняков" 12 матчей в юношеском первенстве и 13 игр в молодежном. 18-летний Микитишин имеет в своем активе по 17 поединков в юношеском и молодежном чемпионатах предыдущей кампании.

К слову, новый сезон Мариуполь начнет матчем против Львова на выезде, встреча состоится уже 23 июля.

Шахтер – Оболонь: сокрушительная победа с феерией Соломона – Де Дзерби нашел лидера, гибридная система под лимит