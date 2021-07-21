Универсал стал полноценным игроком "сливочных", сообщает официальный сайт клуба.

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В среду Алаба успешно прошел медосмотр. Позже президент мадридцев Флорентино Перес представил новичка на специальном мероприятии. Алаба получил из рук функционера футболку с 4-м номером. Ранее под ним выступали культовые капитаны Реала – Серхио Рамос и Фернандо Йерро.

Напомним, что Дэвид Алаба перебрался в Мадрид на правах свободного агента. Ранее он провел 13 лет в Баварии.

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