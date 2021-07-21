Лига чемпионов, второй квалификационный раунд

Первые матчи

Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1

Голы: Канте, 24, Баньяк, 79 – Миканович, 57 (авт)

Мальме (Швеция) – ХИК (Финляндия) – начало в 20:00

Мура (Словения) – Лудогорец (Болгария) – начало в 21:00

Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – начало в 21:30

ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – начало в 22:00

Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан) – начало в 22:00

Легия Варшава (Польша) – Флора (Эстония) – начало в 22:00

Программу игрового дня открыл поединок в Алматы, где местный Кайрат принимал сербскую Црвену Звезду. В стартовом составе сербов вышел Александар Драгович, который имеет опыт выступлений в ЛЧ за киевское Динамо. Уже на 12-й минуте хозяева вынуждены были провести замену из-за повреждения Косовича, но это не помешало Кайрату открыть счет в середине первого тайма. Хосе Канте мощным ударом головой после подачи углового едва не порвал сетку и вывел казахов вперед. Этот гол стал единственным до перерыва.

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Во втором тайме Црвена Звезда сравняла счет. Помог соперник – хорватский защитник Дино Миканович срезал мяч в сетку собственных ворот. В отличие от первой половины игры, балканская команда значительно превосходила своего соперника – очевидно, что слова Деяна Станковича подействовали на игроков чемпиона Сербии. Но забил Кайрат, который реализовал едва ли не единственный свой момент после перерыва. Успех казахам снова принес угловой. Защитник Маки Баньяк, который еще в прошлом сезоне выступал за Партизан (!), ударом с лета принес Кайрату победу.

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