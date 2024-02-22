Украина

УПЛ будет недоступна на MEGOGO, но матчи чемпионата можно посмотреть на других 7 ОТТ-платформах. СК Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем и и уже готовит трансферы. Клуб подтвердил снятие трансферного бана от УЕФА.

Михаил Мудрик передал 50 дронов для ВСУ. Соперник сборной Украины испугался ехать в УПЛ из-за войны – им интересовался Шахтер, а новичок давал серьезные деньги. Сборная Украины потеряла ведущего игрока на пути к Евро U-17.

Еврокубки

Барселона расписала ничью с Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов. Порту на последних секундах вырвал победу над Арсеналом – заслуженный провал Артеты в скучном матче ЛЧ без Зинченко.

Марсель получил усиление перед матчем с Шахтёром и потерял ключевого защитника. Шахтер также может получить усиление перед ответным матчем в Лиге Европы.

Мир

Бавария официально объявила об уходе Тухеля в конце сезона и выбрала приоритетный вариант для замены. Ливерпуль разбил Лутон и закрепился на вершине АПЛ.

Реал от трансфера Мбаппе отделяет одна весомая преграда. Хави разыскивает предателя среди звезд Барселоны. Роналду вывел Аль-Наср в четвертьфинал азиатского ЛЧ.