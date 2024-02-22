Наполи и Барселона не выявили сильнейшего (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Встреча действующих чемпионов Италии и Испании, которые находятся в кризисе. Наполи идет на 9 месте в Серии А и сменил четвертого тренера за год – после Спаллетти, Гарсии и Мадзарри перед 1/8 Лиги чемпионов назначили Франческо Кальцону. Барселона проигрывает Реалу восемь очков в Ла Лиге, а Хави заявил, что в конце сезона уходит из клуба.

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Каталонцы с учетом травм выставили логичный состав: ни Кристенсен в опорной, ни Канселу слева, ни Педри на фланге атаки уже не удивляют. Барселона не чувствовала себя чужой на стадионе общей легенды Диего Армандо Марадоны и хотела захватить инициативу.

Левандовски, Ямал и Гюндоган начинали прессинг, партнеры активно их поддерживали. Из перехватов возникали моменты – больше всего остроты генерировал молодой Ямал. Несколько раз неплохо издали приложился Илкай. Барселона была лучше (0:7 по ударам в первом тайме), но не хватало наигранных связей.

Napoli 1-1 Barcelona



Victor Osimhen equalises for Napoli after Robert Lewandowski had given Barcelona the lead - the fifth Italian side that he's scored against in the competition.



All square heading into the second leg. pic.twitter.com/DgOhUgOBwa — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 21, 2024

За тонкие передачи в чужую штрафную площадь отвечал Педри. Именно он и создал гол. Испанец умно открылся между линиями и через "домик" оппонента отдал на Левандовски. Роберт загнал мяч в угол, разобравшись с двумя защитниками.

Наполи явно не контролировал ситуацию. Хозяева по одиночке шли в отбор, проигрывали единоборства и теряли зоны. Первого удара пришлось ждать более 45 минут. Уже после пропущенного гола неаполитанцы попытались зажать Барсу у ворот.

Следствием стал гол Осимхена. Нигериец на линии офсайда открылся под пас Замбо-Ангисса, вырвался из-под опеки Мартинеса и переиграл вратаря. Ничья – логичный итог матча, ведь в последние минуты Наполи проявлял больше желания победить. Судьба противостояния определится в ответном матче 12 марта.

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