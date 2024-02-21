Мюнхенцы в 22 туре Бундеслиги проиграли Бохуму (2:3). Третье поражение подряд разожгло дискуссию о будущем Томаса Тухеля во главе Баварии.

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Как информирует пресс-служба клуба, руководство мюнхенцев и немецкий специалист провели переговоры. Тухель решил покинуть Баварию после завершения сезона 2023/24. Отмечается, что это совместное решение, которое было принято после "доброжелательных переговоров". Об увольнении тренера официально объявят в ближайшее время.

Напомним, Тухель возглавил Баварию в марте 2023 года. Сейчас мюнхенцы находятся на второй строчке в турнирной таблице с 50 очками. От Байера команда отстает на восемь пунктов.

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