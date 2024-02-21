"Крыськив не был доступен для первого матча. Но прошло несколько дней, он чувствует себя лучше. Он сегодня будет тренироваться – если завтра будет соответствующая реакция организма, то он будет опцией на вторую игру. Посмотрим. Это хороший игрок со многими способностями, он хорошо показал себя на сборах, провел качественные матчи. Было плохо потерять его на первый матч, но у нас хорошая конкуренция в составе. Если он сегодня пройдет тесты, то будет доступен для выбора.

Марсель – Шахтер: Пушич – о козыре соперника в Лиге Европы и проблемах ценного новичка "горняков"

Степаненко – это "железный человек", наш капитан, замечательный футболист и личность. Мы надеемся, что он сможет сыграть завтра. Он много пропустил на сборах. Сегодня на тренировке увидим, как он чувствует себя. Если все будет хорошо, то он сыграет. Степаненко всегда делает все, чтобы быть готовым выйти и помочь команде. Я буду рад, если Тарас сможет сыграть", – приводит слова Пушича Tribuna.

Напомним, матч Марсель – Шахтер состоится уже завтра, 22 февраля, начало в 22:00. Первая встреча между командами завершилась ничьей 2:2.

Марсель – Шахтер: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы