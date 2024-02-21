Вице-чемпионы Украины рассчитались с бывшим тренером Игорем Йовичевичем и вскоре должны получить разрешение на регистрацию новых игроков, сообщил журналист Игорь Цыганык.

В СК Днепр-1 отреагировали на отказ бразильцев возвращаться в Украину

Первым зимним усилением СК Днепр-1 стал Олег Очеретько, которого арендовали у Шахтера. Полузащитник уже несколько недель тренируется с командой Максимова и просто ждал отмены трансферного бана. А вот Владислава Кулача в СК Днепр-1 не будет – экс-форвард Динамо отклонил приглашение.

Напомним, днепряне возобновят сезон 25 февраля матчем против Миная. Подопечные Максимова вместе с Кривбассом находятся на вершине УПЛ, набрав 34 очка за 17 матчей.

Йовичевич проиграл в первом официальном матче нового года, Бензема вернулся после отстранения, но провалился