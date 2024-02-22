Арсенал не знал четвертьфиналов Лиги чемпионов с сезона 2009/10, когда за "канониров" выступал Никлас Бендтнер. Тогда в 1/8 финала Лорд оформил хет-трик в Лондоне – а его жертвой был... Порту! Естественно же, "канониры" желали повторить опыт. Тем более, что последние пять команд, прошедших "драконов" в плей-офф ЛЧ, становились финалистами турнира.

Впрочем, первый матч с командой Сержиу Консейсау должен был состояться на "Драгау", а там Арсенал еще ни разу не побеждал. Ожидалось, что печальную традицию наконец преодолеют – слишком уж мощно выглядят подопечные Микеля Артеты прямо сейчас. "Гармаши" выиграли 5 матчей подряд с суммарным счетом 21:2.

К сожалению, в Португалию не прилетел Александр Зинченко, который разбирается с повреждением икроножной мышцы. Также в лазарете остались Жезус и Томиясу, а Партей с Виейра еще не успели набрать форму после травм. Конечно, у всех этих исполнителей есть замена, однако Микель Артета был ограничен в маневре при выборе состава – удивить он не мог.

Первый тайм прошел по плану Консейсау. Арсенал провалился и отскочил

До перерыва игра проходила именно так, как прогнозировали в анонсах. Арсенал владел мячом 70% игрового времени, отдал более 300 передач с точностью 92%, а также прессинговал в схеме 2+4. Северные лондонцы перекрывали центр и направляли соперника во фланг, где отбирали мяч или заставляли его шарашить куда попало.

Порту, свою очередь, садились в компактный блок, сосредоточившись на ведении единоборств, перехватах и скоростных контратаках. Типичный футбол Сержиу Консейсау. Можно назвать это простым подходом, но даже топ-клубам тяжело против "драконов" – и с такой моделью они регулярно играют в плей-офф ЛЧ.

К сожалению для фанов Арсенала, система португальцев работала лучше. Во-первых, команда шла на равных по успешности дуэлей (как на земле, так и в воздухе) и по числу потерь. Во-вторых, хозяева даже эффективнее возвращали мяч на чужой трети (3 из 15 возвратов у Порту, 1 из 15 у гостей). В-третьих, гости провели несколько классных контратак с завершением.

Лучший момент в первом тайме создали именно подопечные Сержиу Консейсау. Его сын Франсишку прорвался по правому флангу и выполнил прострел, который с несколькими рикошетами прилетел на линию вратарской. Галену оттуда пробил в касание, попав в крестовину – и в ту же секунду он сумел подхватить отскок, бахнув с лету в ближний угол. Рядом со стойкой!

Этот эпизод потянул аж на 0,99 ожидаемых голов. Кроме того, перед перерывом хозяева едва не наказали Мартинелли за простую потерю – они провели контрвыпад с обыгрышем на правом краю штрафной. Все завершилось ударом Эванилсона, который потянул Райя. Также неплохой выстрел с дистанции удался Нико Гонсалесу, однако мяч прошел над девяткой. Неплохая конверсия, как для 5-ти ударов за тайм.

А что же Арсенал? А ничего. Колоссальное доминирование в работе на мяче не позволило создать хотя бы один опасный эпизод. Команда провела всего 11 вхождений в штрафную соперника, выполнив там 19 касаний. Карта пасов показательна – перекат мяча буквой U в центре поля и никакого наполнения в атаке.

Вспоминается разве что подача с углового на 36-й минуте, которую на дальней штанге замыкал Салиба. Уильям в ворота не попал. Вот, собственно, и все. Даже трудно вспомнить, когда Арсенал провел свои 5 ударов – кстати, ни один из них не попал в створ ворот. Провал.

Второй тайм – скукотища

После перерыва содержание игры совсем не изменилось. Точнее изменилось – в худшую сторону. Пропорции в статистических показателях оставались постоянными, однако теперь было еще меньше остроты, еще меньше вхождений в штрафную и еще меньше работы у голкиперов. Что и говорить, когда "канониры" до 85-й минуты зашли в штрафную площадку только 7 раз, выполнив там 8 касаний.

С завершением вообще была беда. Арсенал до 85-й минуты провел только 1 удар по воротам – это Эдегор пробил с линии полукруга в защитника. Также можно вспомнить выстрел Троссара в начале тайма, когда тот принял отскок после углового и бахнул по воробьям – но там зафиксировали фол в атаке. Все.

Порту мог похвастаться моментом на 67-й минуте, когда Пепе Акино прошел Хаверца на фланге и влетел в штрафную площадку. Прорыв завершился пасом под удар Эванилсону – тот стрелял с линии вратарской, однако Райс в последний момент накрыл удар. Других ударов у Порту не было (кроме чирка головой в исполнении Гонсалеса после углового).

Заслуженный победитель

В целом, матч прошел по сценарию, который и хотел разыграть Сержиу Консейсау. Порту выглядел целостно, компактно, агрессивно действовал в борьбе, эффективно создавал большинство в небольших зонах. Вот только "драконам" был нужен гол – иначе на "Эмирейтс" будет трудно.

Хозяева, похоже, поняли этот факт. Они начали агрессивнее лезть на чужую половину в последние 5-7 минут. Это раскрыло пространство и для Арсенала. На поле начались качели, в которых "канониры" ничего интересного не создали. Они так и завершили матч без попаданий в створ. А вот Порту на последней компенсированной минуте взял – и наказал.

Галену получил пас от Отавио на левом фланге, немного центровался и неожиданно пробил метров с 25-ти. Точно под дальнюю штангу, без шансов для Райи – 1:0! Это был победный удар. Порту едет в Лондон с голом в запасе.

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