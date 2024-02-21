Главный тренер Марселя Жан-Луи Гассе сможет рассчитывать на одного из лидеров команды.

Провансальцы сыграют ответный матч с Шахтером в плей-офф Лиги Европы в четверг, 22 февраля. Наставник Марселя сможет включить в заявку одного из ведущих полузащитников команды.

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Как сообщает L'equipe, Жордан Верету вернулся к полноценным тренировкам. Лидер провансальцев не играл из-за травмы с 27 января. С другой стороны Гассе не сможет рассчитывать на центрального защитника Лео Балерди, который пропустит матч против "горняков" из-за дисквалификации.

Напомним, первая игра между Шахтером и Марселем закончилась вничью 2:2.

К слову, Жордан Верету провел за провансальцев 28 матчей во всех турнирах. В активе полузащитника четыре гола и пять результативных передач.

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