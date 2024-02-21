Недавно француз объявил президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи о том, что покинет клуб летом с завершением его контракта. На данный момент Мбаппе ведет переговоры только с Реалом. Представители АПЛ в борьбе за него участия не принимают, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Переговоры выходят на завершающую стадию, но контракт еще не подписан, поскольку сторонам еще нужно уладить некоторые детали – в частности, решить вопрос о распределении имиджевых прав. Но уже сейчас понятно, что с этой точки зрения Реал пойдет на уступки.

Зарплата Мбаппе в Мадриде будет на уровне Винисиуса и Джуда Беллингема. Форвард получит большой подписной бонус.

Когда Мбаппе подпишет контракт с Реалом, ПСЖ получит официальное уведомление. После этого француз совместно с парижанами объявят об уходе. При этом неизвестно, когда мадридцы сообщат о переходе Килиана.

Напомним, что Мбаппе присоединился к ПСЖ в 2017 году. В общем нападающий сыграл за парижан в 291 матче, в которых забил 244 гола и отдал 105 ассистов. Килиан в составе ПСЖ пять раз завоевывал титул чемпиона Франции.

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