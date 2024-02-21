В 26-м туре чемпионата Англии Лутон на выезде уступил Ливерпулю (1:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В среду 26-й тур АПЛ открывал поединок между Ливерпулем и Лутоном. Играть посреди недели командам пришлось из-за участия мерсисайдцев в финале Кубка английской лиги, который состоится в воскресенье, 25 февраля. Вчерашняя победа Манчестер Сити над Брентфордом в перенесенном матче 18-го тура заставляла подопечных Клоппа подойти к дуэли с новичком АПЛ со всей серьезностью – Гвардиола и Ко отставали от "красных" лишь на одно очко.

Клопп четко определился с планами на следующий сезон – на тренера Ливерпуля претендует Бавария

Лутон забил уже на 13-й минуте – Келлехер среагировал на удар с острого угла, но мяч полетел на дальнюю штангу, где его в ворота добил Огбене. Гакпо огрызнулся дальним выстрелом с дальней дистанции и защитники вынесли на угловой. В середине тайма Диас имел шанс сравнять, но как следует не дотянулся до мяча после заброса и направил его мимо стойки. До конца тайма хозяева постоянно пытались играть через левый фланг, надеясь на класс колумбийского форварда, однако того легко перекусывала защита Лутона.

После перерыва Ливерпуль восстановил статус-кво: Мак Аллистер навесил с углового, а ван Дейк головой направил сферу в левый угол. Через мгновение Брэдли едва не удвоил – Камински валился в другой угол, но сумел ногой зацепить круглого. Однако следующая атака стала роковой для Лутона: Брэдли вбросил из-за боковой, мяч полетел во вратарскую, где его замкнул в сетку Гакпо – 2:1 (Мак Аллистер оформил дубль ассистов).

Ливерпуль продолжил давить и ван Дейк снова бил головой по воротам – Камински спас.

В середине второй сорокапятиминутки фортуна наконец улыбнулась Диасу, которому удалось найти щель между левой стойкой и кипером и с острого угла сделать счет 3:1. На последних минутах Лутон выполнил несколько опасных штрафных, но хозяева отбились и забили еще раз – Эллиот удачно сыграл на добивании.

Победа принесла Ливерпулю 60 очков и закрепила на вершине АПЛ, Лутон с 30-ю пунктами остался восемнадцатым.

Ман Сити одолел Брентфорд без Ярмолюка и приблизился к Ливерпулю – Холанд голом установил уникальное достижение