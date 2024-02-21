Сегодня, 21 февраля, стало известно, что немецкий специалист покинет мюнхенский клуб после завершения сезона.

Бавария официально объявила об уходе Тухеля в конце сезона

Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, главным кандидатом на замену Тухелю является наставник Байера Хаби Алонсо. Представители Баварии уже связались с 42-летним испанцем, но он пока сконцентрирован только на работе со своей командой. Отмечается, что Алонсо является приоритетным вариантом для мюнхенцев.

Напомним, что Бавария сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице, набрав 50 баллов в 22 турах Бундеслиги. От Байера они отстают на восемь очков.

Стоит заметить, что Хаби Алонсо также заинтересовал Ливерпуль, который ищет замену Юргену Клоппу.

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