Бавария выбрала приоритетный вариант для замены Тухеля – мюнхенцы уже установили первые контакты
Руководство Баварии планирует как можно быстрее найти преемника Томаса Тухеля.
Сегодня, 21 февраля, стало известно, что немецкий специалист покинет мюнхенский клуб после завершения сезона.
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Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, главным кандидатом на замену Тухелю является наставник Байера Хаби Алонсо. Представители Баварии уже связались с 42-летним испанцем, но он пока сконцентрирован только на работе со своей командой. Отмечается, что Алонсо является приоритетным вариантом для мюнхенцев.
Напомним, что Бавария сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице, набрав 50 баллов в 22 турах Бундеслиги. От Байера они отстают на восемь очков.
Стоит заметить, что Хаби Алонсо также заинтересовал Ливерпуль, который ищет замену Юргену Клоппу.
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