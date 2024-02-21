СК Днепр-1 разобрался с долгами и теперь может полноценно приглашать новых игроков.

Коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман в комментарии Tribuna подтвердил снятие трансферного бана. Вчера (20 февраля) СК Днепр-1 получил соответствующее решение УЕФА после того, как выплатил задолженность бывшему тренеру Игору Йовичевичу.

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Из-за бана днепряне не имели права регистрировать новых игроков в нынешнее зимнее окно. Руководство клуба сразу заявило, что будет решать проблемы и все долги компенсирует – так и случилось. Трансферное окно в Украине закрывается 12 марта, поэтому времени для приглашения новичков еще достаточно. Один официально уже есть – из Шахтера арендовали полузащитника Олега Очеретько, который несколько недель тренируется с командой Юрия Максимова.

Напомним, СК Днепр-1 возобновит сезон 25 февраля матчем против Миная. Подопечные Максимова вместе с Кривбассом пребывают на вершине УПЛ, набрав 34 очка за 17 матчей.

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