Азиатская Лига чемпионов, 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 1:0)

Аль-Наср – Аль-Файха – 2:0

Голы: Отавио, 17, Роналду, 86

Команда Луиша Каштру добыла себе путёвку в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов без приключений. Несмотря на скромный счёт, преимущество "желто-синих" было тотальным – соперник нанёс первый удар по воротам Аль-Насра только перед самым перерывом.

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Отавио открыл счёт в матче точным ударом головой на дальней штанге, а Криштиану Роналду забил после грубой ошибки вратаря Стойковича. Сербский голкипер вышел далеко из ворот и не смог попасть по мячу – Роналду закатывал мяч с 12 метров в пустые ворота. Лучшим игроком встречи был признан Отавио.

В четвертьфинале Аль-Наср сыграет с Аль-Айном из ОАЭ.