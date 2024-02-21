Как стало известно Футбол 24, полузащитник Анзор Меквабишвили отказался от перехода в ЛНЗ.

ЛНЗ вернул в УПЛ экс-лидера европейской сборной, которого хотел Ювентус – хавбека выхватили из-под носа конкурентов

22-летний грузин испугался войны и сделал выбор в пользу румынской Университати Крайовы, которая выложила 400 тысяч евро. Столько же был готов заплатить ЛНЗ. Меквабишвили также связывали с Полесьем и Шахтером, где выступают трое земляков – Гочолейшвили, Азаров и Лацабидзе.

Добавим, что Анзор был капитаном грузинской молодежки, которая дошла до плей-офф Евро-2023. Меквабишвили уже имеет стабильное место и в национальной команде (13 матчей), которая станет соперником Украины в следующем розыгрыше Лиги наций.

Зозуля нужен агентскому бизнесу – у него есть то, чего нет у других