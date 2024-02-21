Соперник сборной Украины испугался ехать в УПЛ из-за войны – им интересовался Шахтер, а новичок давал серьезные деньги
Война остается серьезным препятствием для трансферной работы украинских клубов.
Как стало известно Футбол 24, полузащитник Анзор Меквабишвили отказался от перехода в ЛНЗ.
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22-летний грузин испугался войны и сделал выбор в пользу румынской Университати Крайовы, которая выложила 400 тысяч евро. Столько же был готов заплатить ЛНЗ. Меквабишвили также связывали с Полесьем и Шахтером, где выступают трое земляков – Гочолейшвили, Азаров и Лацабидзе.
Добавим, что Анзор был капитаном грузинской молодежки, которая дошла до плей-офф Евро-2023. Меквабишвили уже имеет стабильное место и в национальной команде (13 матчей), которая станет соперником Украины в следующем розыгрыше Лиги наций.
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