Сборная Украины U-17 получила серьезную кадровую проблему за несколько недель до элит-раунда отбора на чемпионат Европы.

Как стало известно Футбол 24, голкипер Александр Петренко не поможет "сине-желтым" в финальной борьбе за Евро-2024.

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У представителя леверкузенского Байера трещина руки. Петренко был "железным" номером один на предыдушем групповом этапе против Финляндии, Лихтенштейна и Германии. Команда 2007 года рождения заняла третье место, но прошла дальше благодаря дополнительным показателям. Недавно у нее сменился тренер – Владимир Езерский уступил место Юрию Морозу.

Напомним, в элит-раунде отбора Украина встретится со сборными Греции (хозяин квартета), Швейцарии и Словакии. Матчи продлятся с 6 по 12 марта. На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

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