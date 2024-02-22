Україна

УПЛ буде недоступна на MEGOGO, але матчі чемпіонату можна переглянути на інших 7 ОТТ-платформах. СК Дніпро-1 розрахувався з Йовічевічем і вже готує трансфери. Клуб підтвердив зняття трансферного бану від УЄФА.

Михайло Мудрик передав 50 дронів для ЗСУ. Суперник збірної України злякався їхати в УПЛ через війну – ним цікавився Шахтар, а новачок давав серйозні гроші. Збірна України втратила провідного гравця на шляху до Євро U-17.

Єврокубки

Барселона розписала нічию з Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Порту на останніх секундах вирвав перемогу над Арсеналом – заслужений провал Артети в нудному матчі ЛЧ без Зінченка.

Марсель отримав підсилення перед матчем з Шахтарем й втратив ключового захисника. Шахтар також може отримати підсилення перед матчем-відповіддю в Лізі Європи.

Світ

Баварія офіційно оголосила про відхід Тухеля в кінці сезону та обрала пріоритетний варіант для заміни. Ліверпуль розбив Лутон і закріпився на вершині АПЛ.

Реал від трансферу Мбаппе відділяє одна вагома перешкода. Хаві розшукує зрадника серед зірок Барселони. Роналду вивів Аль-Наср у чвертьфінал азійської ЛЧ.