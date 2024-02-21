Матчи чемпионата Украины теперь будут транслироваться на УПЛ ТВ (UPL.TV), а старт прямого эфира запланирован на 23 февраля, 14:15. Первый матч же должен состояться в этот день, в 15:30.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, канал УПЛ ТВ можно будет найти на таких OTT-платформах: sweet.tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA, Ланет.TV (последняя – только Киев). Отмечается, что данный список не является финальным, со многими провайдерами еще ведутся переговоры.

Следует добавить, что в перечне отсутствует сервис MEGOGO, на котором транслировалась часть поединков первой части первенства.

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