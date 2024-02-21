Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик оказал солидную помощь для Вооруженных сил Украины в войне против России.

Мудрик в своем Instagram опубликовал фото дронов, подписав его цифрой "50". Позже Михаил подтвердил Tribuna, что передал эти дроны военным.

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Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику он будет иметь шанс в воскресенье, 25 февраля – подопечные Почеттино сойдут в финале Кубка английской лиги с Ливерпулем. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

В последний раз Мудрик выходил на поле еще 4 февраля, появившись на замену. В стартовом составе Михаил появлялся еще раньше, 23 января.

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