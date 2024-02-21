На пресс-конференции перед матчем с Наполи де Йонг раскритиковал журналистов за то, что они придумывают истории о каталонцах, которые не соответствуют действительности. Как сообщает El Chiringuito TV, Хави уже несколько месяцев ищет "крота", который рассказывает прессе об атмосфере в команде.

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Тренер каталонцев собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять их, заходить в WhatsApp. Хави хотел увидеть, есть ли у кого-то в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.

Игроки считают, что "крот" – в тренерском штабе. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только тренер и игроки. Наставник Барселоны сам звонил к одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не предоставил информацию.

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