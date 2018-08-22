Главные новости футбола 21 августа: Динамо прибыло на матч Лиги чемпионов против Аякса, Ребров близок к Ференцварошу

Динамо прибыло в Амстердам на матч с Аяксом / фото: ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 августа.

Лига чемпионов

Динамо прибыло в Амстердам на первый поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса. В составе киевской делегации 21 игрок – отсутствуют Николай Шапаренко и новичок Владислав Супряга.

Наставники Александр Хацкевич и Эрик Тен Хаг посетили традиционную предматчевую пресс-конференцию, а команды провели тренировку на поле стадиона Амстердам Арена. Поединок Аякс – Динамо начнется 22 августа в 22:00. В матче не примет участия один из лидеров амстердамской команды, а вот другой игрок Аякса вышел из комы, в которой находился больше года.

К слову, раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19 уже начался тремя матчами. ПАОК Шахова и Хачериди вырвал ничью у Бенфики Факундо Феррейры, а ПСВ на выезде одолел белорусский БАТЭ. Црвена Звезда и Зальцбург голов не забивали.

Ребров станет главным тренером Ференцвароша

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров возглавит Ференцварош, информируют венгерские СМИ. Сам украинский специалист, последним местом которого был Аль-Ахли, довольно неоднозначно прокомментировал информацию о своем назначении.

В тренерский штаб Реброва, который может быть представлен в качестве главного тренера венгерского клуба уже сегодня, войдут два бывших ассистента украинца. Испанские специалисты работали с Ребровым и в Динамо, и в Аль-Ахли.

К слову, после 5 туров Ференцварош лидирует в чемпионате Венгрии, а цвета клуба защищает украинец Иван Петряк, который сейчас является вторым бомбардиром первенства.

Трансферы и другие топ-события дня

Манчестер Сити отказался продавать Александра Зинченко в Бетис за 12 млн евро. Несмотря на это, нет гарантии, что украинец останется в составе чемпионов Англии – стороны продолжают переговоры. Также Манчестер Сити может подписать голкипера Барселоны Яспера Силлессена после того как вратарь "горожан" Клаудио Браво получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

Голкипер Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом мадридском клубе – Райо Вальекано хочет арендовать украинца на сезон 2018/19.

Динамо интересуется форвардом Сент-Этьена Робертом Беричем и готово выложить более 2 млн евро. Однако французский клуб не спешит отпускать нападающего и настроен получить как минимум вдвое больше.