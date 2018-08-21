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Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евро

11:05 197 Читати українською
Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евро
Роберт Берич / eurosport.com

Киевское Динамо настроено приобрести нападающего Сент-Этьена Роберта Берича за 2,5 миллиона евро.

Киевляне активно интересуются 27-летним словенцем и уже предложили Сент-Этьену за Берича 2,5 миллиона евро, сообщает FranceFootball.

Руководство французской команды может согласиться на эту сумму, ведь контракт нападающего с клубом перестает действовать через год и это едва ли не последний шанс получить за Берича деньги.

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27-летний форвард за карьеру выступал в ряде австрийских и словенских команд. ПоЗа Сент-Этьен выступает с 2015 года. За это время Берич сыграл в 61 матче и забил 22 гола. Также на счету футболиста 16 матчей за сборную Словении и 1 гол.

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