Игрок Аякса Нури вышел из длительной комы

Футболист Аякса Абдельхаким Нури пришел в себя после года пребывания в коме.

Брат футболиста Абдельхаким Мохаммед рассказал, что Нури вышел из комы после 13 месяцев со дня трагедии.

"Состояние его нервной системы гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Физически ему трудно: он может двигать только головой. Иногда его сажают в инвалидное кресло. Он общается с нами жестами", – приводит слова Мохаммеда Нури sofoot.com.

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21-летний Абдельхаким Нури потерял сознание во время товарищеской игры с Вердером 8 июля 2017-го года. Его доставили в больницу прямо с поля на вертолете.

У Абдельхакима случился сердечный приступ из-за аритмии. Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. Позже у Нури было диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.

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