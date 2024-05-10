“Было ли понятно, что история Львова подходит к завершению? Нет, это стало ясно не сразу. Руководство приняло решение о закрытии клуба лишь в конце сезона, а изначально перед нами стояла задача сохранить прописку в элите. Прошли зимние сборы, все было хорошо. На старте весенней части сезона обыграли Минай, сыграли вничью с Кривбассом и проиграли Заре. Какие-то очки набрали, но впоследствии сняли главного тренера Олега Дулуба – и все пошло на перекос.

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Хотя я и не могу сказать, что это вина Анатолия Бессмертного, который пришел на его место. Он хороший тренер – и мы вроде и играли неплохо. Анатолий Петрович делал все от себя зависящее, чтобы в команде сохранялась хорошая атмосфера, а это было трудно. Тогда уже ходили разговоры, платить нам зарплату, или нет. Когда же я только пришел в команду (в январе 2023 года – прим.) – все было хорошо, а с апреля – выплаты прекратились.

Руководство ставило какие-то условия, чтобы финансирование возобновилось? "Выиграете – получите". И все. Ситуация дикая. Как можно не платить заработную плату за результаты? Вы же подписываете контракты с людьми", – поделился Алибеков в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Ахмед провел за Львов с января по июнь 2023 года. ПФК Львов прекратил существование после последнего места в УПЛ 2022/23. Алибеков же сейчас выступает за перволиговый Эпицентр, который претендует на выход в УПЛ путем переходных матчей.

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