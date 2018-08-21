Аякс – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Пресс-конференция главного тренера киевского Динамо Александра Хацкевича перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с Аяксом.

"У каждой команды своя философия. В Аякса уже в течение многих лет философия одна – атакующий футбол, комбинационный, с изменением позиций. У нас больше силовой футбол, с быстрым переходом из обороны в атаку, компактная игра, прессинг. И мы используем те или иные компоненты игры в зависимости от ситуации на поле. То, чего сейчас требует современный футбол. Это и активная игра без мяча, и активная игра с мячом. Здесь я ничего нового не скажу. Но у каждой команды есть своя философия.

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В Аякса есть опытные игроки, есть молодые игроки. Есть воспитанники академии этого клуба. Достаточно технически оснащенные игроки, индивидуально сильные как в тактическом плане, так и в единоборствах, хорошо обученные во всех компонентах.

Это уже стадия плей-офф, более высокий уровень, соперник сильный. Ни мы не выбирали, ни нас не избирали. А все покажет завтрашняя игра, кто в каком состоянии и как будет готов к этой игре.

Я посмотрел матчи Аякса и со Штурмом, и Стандарту в квалификации Лиги чемпионов. Мы показывали игрокам эти матчи и последний матч Аякса в чемпионате. На чем мы делали акцент в игре соперника – это останется между нами, внутри команды.

Верю ли я, что футбол от обороны способен победить атакующий футбол? Завтра встретятся две разные философии. Я исхожу из того, какие сегодня у меня футболисты. Они для меня самые лучшие. И мы играем на сильных качествах наших игроков. А какой футбол победит? Мы узнаем об этом через неделю.

Легионеры из Бразилии? С нами прилетели два игрока из Бразилии, которых мы приобрели. Им еще нужно время. Будут они играть завтра или нет – это будет зависеть от того, как будет складываться матч. Все, которые прилетели, готовятся к завтрашней игре. Завтра я рассчитываю на всех игроков", – сказал он на пресс-конференции во вторник в Амстердаме.

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