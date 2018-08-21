Аякс – Динамо: Хацкевич взял на матч Че Че и Сидклея – не полетели Шапаренко и Супряга

Киевское Динамо отправилось на выездной матч Лиги чемпионов против Аякса, Хацкевич взял с собой 21 футболиста.

На матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов против Аякса поехали следующие игроки Динамо.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Заметим, что с Динамо в Нидерланды не полетели Николай Шапаренко и Владислав Супряга.

Напомним, матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится завтра, 22 августа, начало игры в 22:00.