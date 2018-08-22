Лига чемпионов: ПАОК Шахова и Хачериди вырвал ничью у Бенфики

Португальская Бенфика и греческий ПАОК расписали мировую ничью (1:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Лиссабоне за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов боролись Бенфика и ПАОК.

Хозяева владели инициативой на протяжении всего матча и часто создавали опасные моменты у ворот голкипера ПАОКа Александроса Пасхалакиса, но вратарь действовал надежно.

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На 45+1 минуте рефери увидел нарушение правил в штрафной площадке греческого клуба и назначил пенальти, который успешно реализовал нападающий Бенфики Пицци.

Во втором тайме ПАОК начал восстанавливать равновесие и достиг своего на 76 минуте. Точным ударом отметился Арм Варда.

Украинские игроки ПАОКа Евгений Шахов и Евгений Хачериди начали матч со скамейки запасных. Шахов вышел на замену на 81 минуте, Хачериди на поле так и не появился.

Стоит отметить, что за Бенфику отыграл весь матч бывший нападающий Шахтера Факундо Феррейра.

Ответный матч состоится 28 августа, начало в 21:45.

Лига чемпионов, 4-й квалификационный раунд, первый матч

Бенфика – ПАОК – 1:1

Голы: Пицци, 45+1 (пен) – Варда, 76

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