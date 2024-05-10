Олимпиакос еще раз разобрался с Астон Виллой в ответном матче полуфинала Лиги конференций. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Астон Вилле после домашних 2:4 нужно было творить чудо под давлением безумных греческих трибун. Ничего из этого не получилось – команда Эмери "глотнула" еще 2 мяча и бесславно завершила свой европоход. Аюб Эль Кааби стал настоящим ночным кошмаром для бирмингемцев. Форвард Олимпиакоса за 2 матча отгрузил Вилле 5 голов и с 10 точными ударами в целом фактически гарантировал себе звание лучшего бомбардира ЛК.

Астон Вилла еще раз проиграла Олимпиакосу и вылетела из Лиги конференций – еврокубковые финалы остались без команд АПЛ

АПЛ потеряла своего последнего представителя в нынешнем розыгрыше еврокубков. Впервые с 2020 года самая богатая лига мира не будет иметь ни одной команды в финалах евротурниров.