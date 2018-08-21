Ребров возглавит Ференцварош, – СМИ

Экс-тренер Динамо Сергей Ребров уже в ближайшее время возглавит венгерский Ференцварош.

Сергей Ребров станет новым главным тренером Ференцвароша из Будапешта, который сегодня попрощался с Томасом Доллем. О назначении Реброва должны объявить уже завтра, сообщает Nemzeti Sport.

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Интересно, что другое венгерское издание Csakfoci.hu отмечает, что Ребров дважды консультировался о работе в Будапеште. По информации этого СМИ, неизвестно, пришли ли клуб и тренер к согласию относительно условий личного контракта.

К слову, за Ференцварош выступает украинец Иван Петряк, который в 5 матчах уже забил 3 гола.

Напомним, последним местом Реброва был саудовский Аль-Ахли, который во главе с Украинской стал вице-чемпионом страны. Ранее на Реброва претендовала Легия.