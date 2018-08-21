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Ребров прокомментировал информацию о том, что возглавит Ференцварош

21:34 293 Читати українською
Ребров прокомментировал информацию о том, что возглавит Ференцварош
Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров неоднозначно высказался относительно слухов о подписании соглашения с венгерским Ференцварошем.

"Без комментариев. Когда Ференцварош объявит о своем новом тренере, тогда и будет информация.

Возможен ли вариант с венгерским клубом? Я сейчас нигде не работаю, значит, любой вариант возможен.

Ребров возглавит Ференцварош, – СМИ

Будет ли завтра объявление на официальном сайте Ференцвароша? В любом случае вы увидите какое-то объявление", – цитирует Реброва издание footboom.

Стоит отметить, в венгерском клубе на правах аренды выступает арендованный у Шахтера полузащитник Иван Петряк.

Напомним, последним местом работы Реброва был аравийский Аль-Ахли, который украинский специалист покинул в апреле.

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Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров
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