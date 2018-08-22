Головні новини футболу 21 серпня: Динамо прибуло на матч Ліги чемпіонів проти Аякса, Ребров близький до Ференцвароша

Динамо прибуло в Амстердам на матч з Аяксом / фото: ФК Динамо

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 серпня.

Ліга чемпіонів

Динамо прибуло в Амстердам на перший поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса. У складі київської делегації 21 гравець – відсутні Микола Шапаренко та новачок Владислав Супряга.

Наставники Олександр Хацкевич та Ерік Тен Хаг відвідали традиційну передматчеву прес-конференцію, а команди провели тренування на полі стадіону Амстердам-Арена. Поєдинок Аякс – Динамо розпочнеться 22 серпня о 22:00. У матчі не візьме участі один з лідерів амстердамської команди, а от інший гравець Аякса вийшов з коми, у якій перебував більше року.

До слова, раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 вже розпочався трьома матчами. ПАОК Шахова та Хачеріді вирвав нічию у Бенфіки Факундо Феррейри, а ПСВ на виїзді здолав білоруський БАТЕ. Црвена Звезда та Зальцбург голів не забивали.

Ребров стане головним тренером Ференцвароша

Екс-наставник Динамо Сергій Ребров очолить Ференцварош, інформують угорські ЗМІ. Сам український фахівець, останнім місцем якого був Аль-Ахлі, доволі неоднозначно прокоментував інформацію про своє призначення.

У тренерський штаб Реброва, який може бути представлений в ролі головного тренера угорського клубу вже сьогодні, увійдуть два колишні асистенти українця. Іспанські фахівці працювали з Ребровим і в Динамо, і в Аль-Ахлі.

До слова, після 5 турів Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини, а окльори клубу захищає українець Іван Петряк, який наразі є другим бомбардиром першості.

Трансфери та інші топ-події дня

Манчестер Сіті відмовився продавати Олександра Зінченка в Бетіс за 12 млн євро. Попри це немає гарантії, що українець залишиться в складі чемпіонів Англії – сторони продовжують переговори. Також Манчестер Сіті може підписати голкіпера Барселони Яспера Сіллессена після того як воротар "містян" Клаудіо Браво зазнав важкої травми та вибув на тривалий термін.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в іншому мадридському клубі – Райо Вальєкано хоче орендувати українця на сезон 2018/19.

Динамо цікавиться форвардом Сент-Етьєна Робертом Берічем та готове викласти більше 2 млн євро. Проте французький клуб не поспішає відпускати нападника та налаштований отримати як мінімум удвічі більше.