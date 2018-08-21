Аякс – Динамо: хавбек амстердамцев Нерес пропустит матч

Полузащитник Аякса Давид Нерес не сыграет в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

Один из лидеров амстердамского Аякса Давид Нерес не сыграет против Динамо. Об этом сообщил наставник Аякса Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

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"Нерес не сможет сыграть против Динамо. Он не готов помочь нам", – сказал он.

В текущем сезоне 21-летний Нерес сыграл 6 матчей и забил 1 гол. Кстати, перед стартом сезона его хотела приобрести Рома.

Первый матч квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится завтра, 22 августа. Начало игры – в 22:00. "Футбол 24" текстовую онлайн-трансляцию матча.