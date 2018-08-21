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Аякс – Динамо: хавбек амстердамцев Нерес пропустит матч

17:55 28 Читати українською
Аякс – Динамо: хавбек амстердамцев Нерес пропустит матч
Давид Нерес / Фото: соцсети

Полузащитник Аякса Давид Нерес не сыграет в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

Один из лидеров амстердамского Аякса Давид Нерес не сыграет против Динамо. Об этом сообщил наставник Аякса Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

"Игроки Динамо регулярно жалуются, что не получают вовремя зарплату". Левченко рассказал голландцам об оппоненте Аякса

"Нерес не сможет сыграть против Динамо. Он не готов помочь нам", – сказал он.

В текущем сезоне 21-летний Нерес сыграл 6 матчей и забил 1 гол. Кстати, перед стартом сезона его хотела приобрести Рома.

Первый матч квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится завтра, 22 августа. Начало игры – в 22:00. "Футбол 24" текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
1
дн
:
3
час
:
36
мин
Динамо Киев
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