Аякс – Динамо: Тен Хаг рассказал о больном вопросе, кто заменит Нереса и чем опасны киевляне

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг пообщался с журналистами накануне первого матча плей-офф Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Оценка Динамо

"Это лежит в ДНК киевского клуба – дисциплина. Они очень хорошо организованы, умеют играть на ноль от обороны. Другое качество – быстрый и динамичный переход в атаку. Я не считаю, что мы непременно должны быстро забить гол. У нас есть для этого 90 минут. Конечно, быстрое взятие ворот помогло бы нам, но мы должны быть терпеливыми. Динамо Киев является сильным соперником.

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Первый матч дома – хорошо или плохо

Не думаю об этом. Как есть, так есть. Мы прекрасно понимаем нашу задачу: не дать сопернику забить выездной гол. Не пропустить дома – очень важно. Если еще и выиграем с сухим счетом, подойдем к ответному матчу с прекрасными шансами.

Больной вопрос Аякса

Мы оценили состояние газона. Могу сказать, что оно значительно улучшилось по сравнению с прошлой неделей, но все еще не идеально. В том числе и из-за этого мы не тренируемся на Йохан Кройф Арене. Для нашего стиля игры важно безупречное поле, но верим в наших сотрудников, которые делают все возможное для улучшения условий игры.

Футболисты голодны к игре с Реалом, Барсой, Баварией

В предыдущих матчах была невероятная атмосфера на стадионе, снова рассчитываем на наших фанатов. Лига чемпионов – наша общая цель. Футболисты голодны к игре с такими лучшими в Европе соперниками, как Реал Мадрид, Барселона, Бавария. Болельщики также хотят смотреть футбол самого высокого уровня.

Травма лидера Аякса – кто заменит и сыграет ли Нерес в Киеве

У Нереса мышечная травма, он точно не сыграет в среду с Динамо и субботу в чемпионате с Эмменом. Думаю, что он не выбыл на несколько недель, но трудно сказать, сыграет ли Давид в ответном матче в Киеве. Не исключаем, что Нерес поедет с нами на выезд к Динамо. Будем ежедневно следить за ситуацией, но это может быть слишком рано для него.

Лабияд и ван де Беек – самые реальные кандидаты на замену Нересу. Старт Лабияда в Аяксе ни был идеален, но подобное происходит со многими новыми игроками, вынужденными приспосабливаться к другому стилю игры. Легче быть соперником в матчах против топ-команд, чем играть в их составе. Ему нужно время, мы помогаем, но все зависит от игрока.

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