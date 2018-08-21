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Райо Вальекано попросил Реал об аренде Лунина

10:25 263 Читати українською
Райо Вальекано попросил Реал об аренде Лунина
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в другом мадридском клубе.

Райо Вальекано катастрофически нуждается в усилении состава. "Пчелы" обратились к Реалу с просьбой отдать в аренду двух игроков первой команды – вратаря Андрея Лунина и форварда Рауля де Томаса, сообщает AS.

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Голкиперская позиция в Райо Вальекано укомплектована ужасно. В команде банально остался один страж ворот. Летом Райо покинул резервный вратарь Гарсия Лучо, поэтому роль запасного кипера в первом туре Примеры исполнял 17-летний Мигель Морро.

Андрей Лунин точно станет по крайней мере вторым вратарем в Райо. Украинец даже будет иметь хорошие шансы побороться за право стать основным в команде, ведь нынешний первый номер Альберто Гарсия откровенно "налажал" на прошлых выходных против Севильи, где "пчелы" проиграли 1:4.

Источник сообщает, что Реал еще не определился с судьбой Лунина. Экс-голкипер Зари отправится в аренду в клуб Примеры для получения опыта, или останется третьим вратарем в главной команде "сливочных" за спиной Кейлора Наваса и Тибо Куртуа.

Напомним, что украинские футболисты уже имели негативный опыт сотрудничества с Райо Вальекано. Болельщики клуба категорически выступили против Романа Зозули, назвав его "нацистом", и заставили форварда покинуть команду.

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