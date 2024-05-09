Вингер Ливерпуля из Монтевидео Лусиано Родригес следующий сезон может начать в чемпионате Испании.

Жирона находится в шаге от подписания 20-летнего уругвайца. Стороны уже договорились о контракте на пять сезонов, сообщает Сезар Луис Мерло.

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По информации журналиста, Лусиано Родригес ради переезда в Испанию отказал Ривер Плейту. Жирона готова заплатить 15 млн евро за 70% прав на игрока. Следует заметить, что это ровно вдвое больше, чем нынешний трансферный рекорд каталонцев – 7,5 млн за Артема Довбика.

Заметим, что основная позиция Родригеса – правый вингер, где в Жироне играет Виктор Цыганков. Однако уругваец также может закрыть левый фланг атаки. Это для команды Мичела более актуально, ведь летом она потеряет Савио.

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